Секси-девочка: Анна Нетребко в наряде в бельевом стиле и бусах из жемчуга Rope предстала в Ла Скала

Непревзойденная вокалистка, звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко в эти дни находится в Милане. Певица посетила один из самых известных оперных театров – Ла Скала, причем на этот раз она блистала не на сцене, а в зрительном зале, куда, вероятно, вышла после репетиции, чтобы сделать памятное фото.

Блистательная Анна Нетребко запечатлелась на балконе Ла Скала. Для выхода в свет звезда выбрала наряд в модном бельевом стиле. Анна предстала в платье-комбинации сливочного оттенка и кардигане цвета марсала. В качестве украшения певица выбрала бусы из жемчуга большой длины Rope – веревка, которые надевается на шею в два или три ряда. Такие украшения предпочитала носить законодательница моды Коко Шанель. «Жемчуг прав всегда!» — говорила она.

«Жемчужина», — подписала свой снимок в Instagram Анна Нетребко.

Поклонники оперной дивы пришли в восхищение от кадра. Они делают комплименты звезде, обнажившей стройные ножки на фото.

«Какие у вас красивые ноги», «Обожаю ваши такие фото с настоящими искренними эмоциями!», «Супер! Роскошная. Великая. Умная. С прекрасным чувством юмора, с красавцем сыном и таким же мужем. Дай бог всего самого лучшего. Вы все заслужили», «Красивые ножки нужно показывать!» «Не жемчужина. Бриллиант», — высказались в Сети.

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