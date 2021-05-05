Акцент на тонкие лодыжки: постройневшая Семенович в укороченных брюках устроила девичник в Крыму

Певица вместе с Анастасией Гребенкиной и другими подругами путешествует по полуострову. Они добрались до поселка Новый Свет, где повеселились прямо на катере.

Анна Семенович в юности занималась фигурным катанием, а потом попала в группу «Блестящие». Девушка обладает не только красивым голосом, заводным характером, но и нестандартной фигурой. Не раз певицу обвиняли в том, что ее красота не настоящая. Однако артистка демонстрировала архивные кадры и заверяла, что унаследовала такое телосложение от мамы. Порой она пытается сбросить лишние килограммы к лету.

Недавно Анна появилась на концерте «Удачные песни», она стала его ведущей вместе с Денисом Клявером. Для торжественного мероприятия девушка выбрала платье со шлейфом из синего атласа. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Поклонники поразились тому, какая у нее талия. А теперь Семенович путешествует в Крыму. Она уже побывала в горах и добралась до поселка Новый Свет. Там вместе с Анастасией Гребенкиной и другими подругами покаталась на катере в море.

Певица предстала в черных укороченных брюках и лонгсливе. Наряд не только подчеркнул ее стройности, но и тонкие щиколотки.

«Я так люблю девичники. Всегда весело, есть о чем поговорить и что поделать. Конечно, немного посплетничать, выпить и громко смеяться. Девочки, а вы любите такие встречи или ваши мужчины ревнивцы?» — написала звезда.

Поклонники восхитились не только видами, но и тем, как выглядит артистка. Ее тонкие лодыжки стали предметом обсуждений. «Ах какой девичник, ах какие виды», «Вы такая хорошенькая», «Аня, как похудели», «Ножки такие стройные», «Лодыжки, прям как у модели», «Аня, красавица такая», «Вот какая вы удачница на фото вышли», — прокомментировали пост подписчики.

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