«Модница недели» в «Маске»: платье Тодоренко «жило» отдельно, а Валерия удивила длинными ногами

Вот и подошел к концу один из самых рейтинговых проектов на российском телевидении. Да-да, смахнув скупую слезу, мы прощаемся с шоу «Маска» на телеканале НТВ. Но прощаемся стильно — выбираем «Модницу недели», опираясь на наряды артистов финального выпуска.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила образы трех ярких дам, блеснувших нарядами в конце «Маски». Оперная дива Анна Нетребко, певица Валерия или телеведущая Регина Тодоренко – кто из них «Модница недели»?

Анна Нетребко от «Шанель»

Нетребко на шоу появилась, как звездный гость. Она пришла поддержать своего супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова, который скрывался под маской Ламы. Образ Анны получился интеллигентным и благородным.

«Это классика в стиле! Черно-белое сочетание на пике моды в весенне-летнем сезоне 2021 года, а контрастный кант в виде прерывистой строчки добавляет фешенебельности образу, намекая на ручной труд. Тема «Шанель» поддержана и заколкой из искусственного жемчуга.

Образ не только стильный, но и трендовый, выстроенный в модной тенденции контраста: строгая классика брючного костюма разбавлена свободной, расслабленной блузкой, которая не только добавляет комфорта, но и – динамики благодаря диагональному запаху. А динамика в сочетании с декоративными лампасами на брюках превращает классику в «Спорт шик». Эффектный и ультрамодный образ. 10 баллов».

Пушистая Валерия в жакете «Спенсер»

Певица и по совместительству член жюри шоу «Маска» Валерия весь сезон радовала зрителей эффектными луками. Мы видели ее и в платье с элементами пуховика, и в бантах, и в перьях. В финале Валерия предстала в белоснежном наряде.

«Образ выстроен на контрасте текстур, фактур и стилей. Как органична Валерия в белом монохроме, который визуально вытягивает силуэт и стройнит. Этому так же поспособствовали высокая диадема, посадка брюк в пол (да еще со стрелками!) и острый нос обуви на каблуке. Фигура Валерии выглядит безупречно, а ноги – бесконечными.

Контрастный образ находится в абсолютной гармонии с Валерией и ее персональным стилем. В жакете «Спенсер» она кажется «мягкой и пушистой». Но! Хотя в типаже певицы и «рулит» наивный романтизм, по гороскопу она Овен, а это говорит о целеустремленности и твердости характера. Контраст отражается во внешности Валерии: круглая форма лица и четкие прямые линии в прическе. Поэтому одежда стала продолжением певицы, подчеркнула ее красоту. Образ получился живым и эффектным. Конечно же 10 баллов».

Платье живет отдельно от Регины

И замыкает наш модный обзор вторая красотка из судейского кресла шоу «Маска» Регина Тодоренко. Несмотря на то, что в это луке собрана масса трендовых фишек и конечный результат вышел на «пятерку» по 10-балльной шкале.

«В образе Регины мы видим модный тренд «утрированный объем», который создают воланы в верхней части платья. Элемент красивый, похожий на крылья бабочки. Это должно было добавить легкости, воздушности на фоне распущенных волос с небрежной укладкой… Но в итоге получилась не легкость, а диспропорция. Слишком объемный верх делает фигуру похожей на перевернутый треугольник. Прическа добавила объема и тяжести плечам. Нужно было поднять волосы в высокий пучок и визуально вытянуть силуэт в верх. Прическа в сочетании с глубоким V-образным вырезом сыграла бы роль весов.

Модные босоножки с одной полоской и пряжкой на щиколотке помогли визуально удлинить ноги. Здесь тоже намек на черно-белый контраст. Лишь намек, потому что белого цвета слишком мало, он не читается и нога кажется обнаженной. Можно было бы добавить черный педикюр.

Не получилось создать целостный законченный образ. Платье живет своей жизнью, а Регина своей. Больше 5 баллов поставить не могу».

Подводим итог

Первое место в этот раз поделили две эффектные дамы: Анна Нетребко и Валерия. Они набрали по 10 баллов, что является максимальной оценкой. Поздравляем сразу двух «Модниц недели»!

Второе место и «серебро» досталось Регине Тодоренко. Костюмеры, которые работали над ее образом постарались недостаточно хороши. Их результат – 5 баллов из 10 возможных.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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