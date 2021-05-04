Наслаждение весной: похудевшая певица Жасмин предстала босиком и в платье-тунике из денима

Вокалистка позировала для фото во время отдыха.

Певица Жасмин, безусловно, одна из самых ярких и эффектных женщин российского шоу-бизнеса.

Она умеет удивлять не только своими выступлениями на сцене, но и образами, в которых появляется на светских мероприятиях или же предстает в обычной жизни.

В эти дни, судя по всему, певица Жасмин отправилась на отдых. В Instagram звезда опубликовала галерею из фото, которые сделаны в живописном месте. Жасмин предпочла не сопровождать пост геотегом.

«Наслаждаюсь воздухом весны», — подписала певица кадры.

На снимках она позирует в платье-тунике из денима, которое невероятно ей идет. Наряд открывает стройные ноги звезды. Жасмин позирует босиком, демонстрируя свои красивые и очень ухоженные стопы.

Певица, кстати, за последнее время заметно похудела, что прекрасно видно на снимках с отдыха.

«Жасмин, ты просто превосходно выглядишь», «Как непривычно видеть вас вот так. Но вы безумно красивая», «Очень красивые фотографии, Сарочка, ты, как всегда, шикарно выглядишь», — сделали комплименты певице ее фанаты.

Смотрите также