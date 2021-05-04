«Почти Кармен»: Татьяна Навка в трендовом платье-халате в вертикальную полоску акцентировала талию

Майское солнышко еще только начинает пригревать, а знаменитости уже демонстрируют полную готовность к лету. Звездные девушки встречают теплое время года во всеоружии: они стройны, прекрасны и умело подчеркивают это своими нарядами.

Прославленная фигуристка Татьяна Навка позирует в Instagram в трендовом платье-халате в сине-белую вертикальную полоску, которое вытягивает ее и без того стройную и безупречную фигуру.

больше по теме Татьяна Навка в трикотажном пальто в клетку посетила храм в Екатеринбурге Фигуристка выбрала повседневный лук для прогулки по негласной столице Урала.

В кадре Татьяна застыла в весьма кокетливой позе: она облокотилась рукой о стену, развернулась в пол-оборота и продемонстрировала шикарный поворот головы, красивую шею и огненный взгляд.

«Почти Кармен!» — подписала кадр Татьяна Навка.

Снимок вызвал бурю положительных эмоций у поклонников звезды, они делают Татьяне комплименты, называя шикарной и утонченной женщиной.

«Татьяна, как всегда, красавица!», «Шикарная женщина», «Какая же утонченная, грациозная, красавица», «Настоящая, красивая, талантливая!», «Вы прекрасны», — высказались в Сети.

Смотрите также