«Почти Кармен»: Татьяна Навка в трендовом платье-халате в вертикальную полоску акцентировала талию

Майское солнышко еще только начинает пригревать, а знаменитости уже демонстрируют полную готовность к лету. Звездные девушки встречают теплое время года во всеоружии: они стройны, прекрасны и умело подчеркивают это своими нарядами.
Прославленная фигуристка Татьяна Навка позирует в Instagram в трендовом платье-халате в сине-белую вертикальную полоску, которое вытягивает ее и без того стройную и безупречную фигуру.
В кадре Татьяна застыла в весьма кокетливой позе: она облокотилась рукой о стену, развернулась в пол-оборота и продемонстрировала шикарный поворот головы, красивую шею и огненный взгляд.
«Почти Кармен!» — подписала кадр Татьяна Навка.
Снимок вызвал бурю положительных эмоций у поклонников звезды, они делают Татьяне комплименты, называя шикарной и утонченной женщиной.
«Татьяна, как всегда, красавица!», «Шикарная женщина», «Какая же утонченная, грациозная, красавица», «Настоящая, красивая, талантливая!», «Вы прекрасны», — высказались в Сети.