«Круто смотрится»: Бузова похвасталась сумочкой цвета лимона Bottega Veneta за 300 тысяч рублей

Поющая телеведущая Ольга Бузова – девушка очень модная, разбирающаяся в современных трендах и исправно пополняющая гардероб обновками. Ольга часто демонстрирует новые наряды и аксессуары к ним в Instagram.

На этот раз теледива похвасталась очередным приобретением — трендовой плетеной сумочкой на цепочке итальянского бренда Bottega Veneta. В сторис Instagram Ольга показала сумочку, заметив, что та досталась ей нелегко: пришлось испытать муки выбора.

«Показываю вам свою сумочку без фильтров. Новенькую. Долго выбирала. Муки выбора, потому что хочется все. В итоге остановилась на этой, лимонного цвета. Она очень, очень круто смотрится», — говорит Ольга Бузова за кадром.

На сайте итальянского бренда Bottega Veneta указана стоимость точно такой же сумочки, счастливой обладательницей которой стала телеведущая, — 3200 евро, то есть без малого триста тысяч рублей.

Отличительная черта бренда — характерное плетение, а все его изделия проникнуты эстетикой, чувственностью и в то же время благородством и сдержанностью.

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