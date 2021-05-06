Что такое минимализм в одежде и как модно его носить

Минимальный декор, чистые линии, геометрические силуэты и выверенные пропорции — все это признаки минимализма в одежде. И, казалось бы, все понятно, но как это применять и где искать такие вещи, как собрать правильный образ и выглядеть стильно, а не уныло?

Минимализм сейчас очень популярен, но носить его следует аккуратно. Персональный и fashion-стилист Ольга Блок специально для Teleprogramma.pro рассказала о главных характеристиках минимализма в одежде, о том, как сочетаются цвета и где искать подходящие образы.

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