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Что такое минимализм в одежде и как модно его носить

Советы стилиста, как подобрать себе комплект в стиле минимализма.

Что такое минимализм в одежде и как модно его носить
Минимализм все больше набирает популярность / фото Globallookpress © FashionPPS © PPS

Минимальный декор, чистые линии, геометрические силуэты и выверенные пропорции — все это признаки минимализма в одежде. И, казалось бы, все понятно, но как это применять и где искать такие вещи, как собрать правильный образ и выглядеть стильно, а не уныло?

Минимализм сейчас очень популярен, но носить его следует аккуратно. Персональный и fashion-стилист Ольга Блок специально для Teleprogramma.pro рассказала о главных характеристиках минимализма в одежде, о том, как сочетаются цвета и где искать подходящие образы.

Чтобы разобраться — смотрите видео!

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