Главное — тонкие щиколотки: Бузова в глянцевых лодочках надела узкие потертые джинсы по примеру Пугачевой

На одной из фанатских страничек Ольги Бузовой в Instagram появился снимок, который ранее сама поющая телеведущая публиковала в личном профиле. В кадре бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна позировала в светло-васильковом джемпере и модных остроносых глянцевых туфлях-лодочках в алом оттенке. Таким образом, светская львица сделала акцент на тонких щиколотках. Еще изюминкой образа стали узкие джинсы с потертостями, которые так любит Алла Пугачева.

Жена шоумена Максима Галкина не раз позировала в брюках из денима именно в таком исполнении. Еще историк моды Александр Васильев говорил, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса с замужеством заметно похорошела и постройнела. Благодаря чему стала одеваться в молодежном стиле.

Свой аутфит Бузова дополнила необычной прической — длинные локоны она заплела в две косички, став выглядеть еще моложе. После расставания с Давидом Манукяном телеведущая на время съехала из своих апартаментов и поселилась за городом. Однако потом певица все-таки смогла пережить эту непростую ситуацию и вернулась домой.

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