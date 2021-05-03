Элегантная во всем: Муцениеце отметилась в жакете и юбке плиссе самого модного цвета весны

Актриса поделилась кадрами со съемок. Она в очередной раз нее побоялась выглядеть стильно.

Агата Муцениеце уже год находится в статусе свободной женщины. Ей пришлось пережить одновременно самоизоляцию и расставание с Павлом Прилучным. Позже она официально развелась со звездой сериала «Мажор», с которым прожила вместе около 9 лет. Теперь актриса живет в квартире в Москве с детьми: Тимофеем и Мией. Ее карьера пошла в гору, поэтому она едва находит время на отдых. Поклонники замечают, что девушка преобразилась внешне и внутренне.

В последнее время Агата регулярно появляется на красных дорожках. Она каждый раз подбирает эффектное платье или костюм для выхода в свет. В обычной жизни ей нравится одеваться ярко. Этой весной актриса приобрела пальто цвета Tiffany, которое сочетает с розовой сумкой Versace. А 3 мая Муцениеце отправилась на съемки своего шоу. Там она увиделась с друзьями. На этот раз артистка облачилась в элегантный лук.

Бывшая жена Прилучного подчеркнула талию приталенным жакетом, а юбка плиссе длины миди дополнила образ. Примечательно, что наряд был выдержан в самом моном оттенке сезона — гоголь-моголь или сияющий желтый. Историк моды Александр Васильев признавался, что именно цвет омлета актуален этой весной.

«Это новое шоу потеем с Агатой. Сегодня потеем мы с Антоном», — отметила гостья Алина Астровская.

Она была в студии с Антоном Лавреньевым. Молодые люди прославились, как ведущие шоу «Орел и Решка».

«Красотка», — одарила комплиментов Муцениеце Алина.

Поклонники с ней согласились. Многие признались, что актриса еще больше похорошела, а наряд подчеркнул ее красоту и женственность.

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