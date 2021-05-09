10 артистов и телеведущих с безупречными формами

До лета осталось меньше месяца — кто-то в панике бежит в спортзал, стремясь привести себя в порядок, а кто-то давно уже готов к пляжному сезону. Эти предусмотрительные звезды уже сейчас выставляют фигуры напоказ — просто потому, что есть чем гордиться.

Конечно, ловят восхищенные взгляды и собирают в соцсетях восторженные комментарии прежде всего женщины, но есть в нашей подборке самых фигуристых знаменитостей и мужчина, который этой весной сразил Инстаграм наповал кубиками своего пресса. «Телепрограмма» представляет 10 звезд с идеальным телом и рассказывает, как они добились таких результатов.

Сергей Лазарев, 38 лет

Певец говорит, что спорт — это его вторая работа. В расписании Сергея — ежедневные силовые тренировки (результат — на этом свежем фото). Лазарев пошутил: «Может, в таком виде открыть следующий сезон шоу «Ну-ка, все вместе?». Хорошая идея: в проекте одних лишь судей сто человек — пусть качаются вместе с Сергеем!

Анастасия Ивлеева, 30 лет

Ведущая «Орла и решки» планомерно худела, чтобы довести фигуру до такого совершенства. В частности, Настя никогда не ест за 4, а иногда за 5 часов до сна.

Кристина Асмус, 33 года

Мастер спорта по спортивной гимнастике и сейчас может показать себя на спортивных снарядах. Но чаще актриса изнуряет себя не тренировками, а диетами. Асмус призналась, что склонна к полноте, поэтому серьезно себя ограничивает: иногда может съесть за день одно яблоко. Имейте в виду, этот трюк опасен для здоровья — не повторять!

Светлана Иванова, 35 лет

Актриса шлифует фигуру в спортзале — звезда «Теста на беременность» впервые начала заниматься по индивидуальной программе с тренером.

Екатерина Варнава, 36 лет

Самые длинные ноги на ТВ — так в шутку дразнят Варнаву. Артистка жестко ограничивает себя в еде — ест не позднее чем за 6 часов до сна, из рациона давно исключены мясо, рыба, птица, морепродукты.

Марина Ким, 37 лет

Многодетная телеведущая вернулась в идеальную форму через пару месяцев после третьих родов. Здесь никаких секретов и ограничений — только генетика.

Светлана Лобода, 38 лет

Певица тренируется ежедневно с помощью видеоуроков с тренером — специалисты создают для Лободы специальные комплексы упражнений на все группы мышц.

Виктория Боня, 41 год

Экс-участница «Дома-2» помешана на своей фигуре: пробежка, спортзал, гимнастика, йога, массаж, детокс раз в год. Вика гордится упругими ягодицами, но считает, что талия у нее не идеальная.

Елена Летучая, 42 года

Телеведущая пару лет назад перестала есть продукты, содержащие сахар. После этого Летучая не без гордости сообщила о переменах — «тело подтянулось, кожа разгладилась».

Валерия, 53 года

Певица — известная ЗОЖ-ница. Ее девиз: ежедневные изнуряющие тренировки и правильное питание без срывов на вкусняшки.

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