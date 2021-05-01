Балетная ножка: 38-летняя Бородина в мини-платье под кимоно похвасталась ультрамодными мюлями

Не успела Ксения Бородина вернуться домой после поездки в Турцию, как тут же отправилась с детьми в Дубай. На свежем снимке ведущая проекта «Дом-2» позировала в мини-платье под кимоно. Изюминкой образа стали ультрамодные мюли. Примечательно, что лак на ногтях знаменитости идеально сочетался с летним нарядом теледивы. При всем при этом, Ксюша не забыла и про аксессуары, в частности, золотые браслеты на запястье и имиджевые очки.

Напомним, что телеведущая воспитывает двух дочек: Марусю и Теону. Бородина любит путешествовать. Иногда вместе с мужем Курбаном Омаровым звезда отправляется в романтические поездки, оставляя детей дома на попечение нянь. На отдыхе Ксюша успела покрыться ровным бронзовым загаром. При этом примерив ультрамодные мюли, она похвасталась тонкими изящными щиколотками. За последнее время Бородина заметно постройнела и вполне довольна своей фигурой.

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