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Джемпер «Чебурашка» — ультрамодный: Фахрийе Эвджен в оливковых лосинах прогулялась в лесу без мужа

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» много снимается в кино и не так много времени проводит дома.

Джемпер «Чебурашка» — ультрамодный: Фахрийе Эвджен в оливковых лосинах прогулялась в лесу без мужа
Фахрийе Эвджен с Бураком Озчивитом и сыном Караном. Фото: Instagram.comevcenf

На личной страничке микроблога Фахрийе Эвджен поделилась свежими снимками с прогулки. Свой уикенд актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» провела на свежем воздухе. Примечательно, что жена Бурака Озчивита отдала предпочтение практичному повседневному луку в стиле casual. Она примерила оливковые лосины, поверх которых надела теплые носочки. Изюминкой образа стали кроссовки на шнуровке. Также Фахрийе позировала в джемпере «Чебурашке» и дутом пуховике.

Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что на пике популярности окажутся не только шубки «Чебурашки», но и другие предметы женского гардероба в подобном исполнении. Этот ультрамодный тренд поддержала и Фахрийе.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе Эвджен в оливковых лосинах, джемпере «Чебурашка» и дутом пуховике прогулялась в лесу. Фото: Instagram.com\evcenf

На фото актриса из сериала «Королек — птичка певчая» позировала без макияжа, отдав предпочтение естественности. В обычной жизни вне съемок Фахрийе старается не пользоваться косметикой.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе полюбовалась местными красотами, проведя уикенд на свежем воздухе. Фото: Instagram.com\evcenf

Напомним, что вместе с Бураком Озчивитом Фахрийе Эвджен воспитывает сына Карана, в апреле малышу исполнилось два годика. После родов актриса посвятила себе семье, а добытчиком стал именно Бурак. Он много снимается в исторических сериалах.

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