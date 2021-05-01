Упор на молодость: 72-летняя Пугачева в алых слаксах с подтяжками сделала акцент на ногах

72-летняя Алла Пугачева не так часто появляется на светских мероприятиях. Исключения Примадонна отечественного шоу-бизнеса делает разве что ради мужа шоумена Максима Галкина. Так, вместе с ведущим программы «Лучше всех!» певица побывала на празднике в честь дня рождения Насти Ивлеевой. Жена Элджея с помпой отметила 30-летие в ресторане Прага. Среди приглашенных также были замечены модель Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Ксения Собчак, Даня Милохин и многие другие.

Позже Примадонна блистала на детском празднике внучки Клавдии, ей исполнилось девять лет. Поэтому случаю Кристина Орбакайте прилетела в Москву и собрала на вечеринке всех друзей и близких. А уже 15 апреля Алла Пугачева отметила свое 72-летие. Торжество прошло в замке Примадонны в подмосковной деревне Грязь.

На одной из фанатских страничек Примадонны появился ее памятный снимок, на котором она запечатлена с близким другом Александром Буйновым. Алла Пугачева позировала в модных алых слаксах с декором в виде молний на брючинах. Изюминкой образа стали подтяжки, которые виднелись из-под тренча. В качестве аксессуаров певица выбрала алый берет и перстень с драгоценным камнем. Лук дополнили ботильоны на каблучке. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Примадонна с замужеством только похорошела и в своих нарядах делает упор на молодость.

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