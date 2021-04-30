Модная семья: Александр и Эмма Малинины поддержали тренд на лампасы

Александр и Эмма Малинины счастливы в браке более 30 лет. Музыкант и врач по образованию воспитали двоих детей – двойняшек Устинью и Фрола, которым в этом году исполнится по 21 году. Кроме того, у Эммы есть сын от первого брака, которого артист усыновил и воспитал. По прошествии многих лет супруги не скрывают своих чувств на публике и часто делятся совместными снимками. На этот раз Александр опубликовал в своем Instagram совместное с женой фото. На кадре они позировали в классических нарядах с лампасами, которые остаются трендом этого сезона.

«Восхищаюсь вашим вкусом! Классные! Шикарные!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно дочь Малининых – Устинья открыла свою онлайн-школу, в которой будет обучать всех желающих музыке.

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