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«Выступала экспертом»: Чехова в приталенном нюдовом платье появилась в студии

Телеведущая приняла участие в программе «Модный приговор».

«Выступала экспертом»: Чехова в приталенном нюдовом платье появилась в студии
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Только недавно Анфиса Чехова наслаждалась отдыхом в Майами, позируя на побережье Атлантического океана. И вот уже она вернулась в Москву, где сразу же получила статуэтку модной премии, как лучший трэвел-блогер среди звезд. А теперь она появилась на съемках программы «Модный приговор».

«Я выступала экспертом, дочка привела переодеть свою маму. Я сразу вспомнила о том, что моя мама любит «Модный приговор» и теоретически хотела бы там сняться. Но я бы не хотела смотреть, как ведущие разбирают ее на щепки и критикуют, поэтому не способствую этой съемке», — написала Чехова в своем Instagram.

В студии программы телеведущая появилась в нюдовом платье, подчеркнув линию талии поясом.  Образ завершила лодочками в тон наряду.

Добавим, телесъемки для Анфисы – дело привычное. В прошлом сезоне Чехова была ведущей второго сезона программы «Модель XL».

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