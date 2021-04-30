По следам Примадонны: 49-летняя Орбакайте в балахоне и «рваных» джинсах скинни поддержала стиль мамы

Кристина Орбакайте большую часть времени проводит в Штатах, где у артистки есть своя недвижимость. При этом певица время от времени прилетает в Москву из Майами и Нью-Йорка, чтобы повидаться с близкими. На родине у артистки живет мама — 72-летняя Алла Пугачева, младшие братик и сестренка — семилетние двойняшки Гарри и Лиза, а также старший сын Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой.

Бывшую дачу Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Малых бережках певица называет их родовым гнездом. Именно там рост Никита. Теперь же старший внук Аллы Пугачевой приглядывает за особняком на Истре. А его бабушка вместе с мужем шоуменом и детьми поселилась в замке в подмосковной деревне Грязь.

На одном из свежих снимков в Stories певица позировала в повседневном наряде стиля casual. Кристина Орбакайте примерила лук в стиле Примадонны — она облачилась в серебристый балахон с рукавами-фонариками — это ультрамодная деталь аутфита. Также образ дополнили «рваные» джинсы скинни, ткань которых так и льнула к стройным ножкам певицы. К такому наряду Кристина подобрала кроссовки и имиджевые солнезащитные очки.

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