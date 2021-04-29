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Закрытие ММКФ: Екатерина Волкова в золотистом платье засветила нижнее белье

Звезды вновь собрались на красной дорожке.

Закрытие ММКФ: Екатерина Волкова в золотистом платье засветила нижнее белье
Екатерина Волкова. Фото: Global Look Press

На церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля, который прошел с 22 по 29 апреля, звезды вновь показали себя и свои наряды.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова. Фото: teleprogramma.pro

Актриса Екатерина Волкова прошлась по красной дорожке в золотистом платье, которое не только подчеркивало ее стройную фигуру. Благодаря тонкой просвечивающей ткани все присутствующие смогли рассмотреть не только цвет нижнего белья 47-летней актрисы, но и фасон. К слову, декорирован наряд был объемными пуговицами и накладными плечами.

Добавим, что лучшим фильмом стала картина румынского режиссера «#засранка». Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» (Германия). Приз за лучшую женскую роль получила румынка Андрея Грэмоштяну («#засранка»), а за мужскую – иранец Сохейл Гханнадан («Сын»).

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