По-весеннему элегантна: Нетребко в тренче небесного цвета и белоснежной шляпе прогулялась по Милану

Оперная дива перед выступлением прошлась по улицам знаменитой столицы моды в Италии. Артистка показала стильный образ, но осталась недовольна погодой.

Анна Нетребко заядлая путешественница. Она регулярно посещает светские рауты, музеи, вечеринки и ходит в театры. Еще недавно артистка находилась в Москве. Она повидалась с родней, побывала на празднике у Валерии и выступила в Большом театре. А потом после отдыха в Вене, где певица живет много лет, она прилетела в Италию. Там звезда разучивает новую арию и готовится снова покорить сцену Ла Скала.

Накануне Анна выкроила время для прогулки. Она продемонстрировала стильный наряд с брюками кюлотами песочного цвета. А на репетиции артистка уже блистала в шифоновом платье в пол. Поклонники давно считают оперную диву иконой стиля. К тому же, восхищается певицей даже историк моды Александр Васильев. На следующий день Нетребко вновь предстала в весеннем наряде. На этот раз она последовала примеру Валерии и облачилась в тренч небесного цвета. Она сочетала его с зауженными брюками, белой шляпкой и сумкой-шоппером.

«Весна? — Вранье!» — заявила звезда.

Анна осталась недовольна погодой в Милане. Однако это не помешало ей отправится по магазинам. К слову, ее образ восхитил поклонников. Многие одарили ее комплиментами. А ранее стилист Анастасия Стар призналась, что тренчи такого цвета актуальны.

«Омолодилась и освежилась за счет выбора цвета», — отмечала эксперт. «Стильный актуальный тренч правильной длины делает образ мягким и женственным», — говорила Анастасия.

Поклонники одарили звезду комплиментами. «Прекрасный образ Анна», «Анна, как же вам все идет! Красавица», «Мамма Мия», Прекрасная незнакомка», «Как вы ловко подбираете шляпки к нарядам», — прокомментировали пост подписчики.

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