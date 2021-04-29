«Со вкусом и стилем все прекрасно»: Меньшова в платье-рубашке и бархатных лодочках отметилась на съемках

Юлия Меньшова является дочкой Веры Алентовой. Она любит рассказывать о своей семье. Женщина не только снимается в кино, но и ведет несколько передач. Она часто делает новые прически и носит модные удобные наряды. В последнее время артистка редко делилась новыми фото. Юлия также не совершала поездок, хотя обычно много путешествует.

28 апреля Меньшова оказалась на съемочной площадке. Раскрывать название проекта она не стала. В кадре актриса сидела на стуле в платье-рубашке цвета мокрого асфальта. Лаконичный образ дополнили туфли-лодочки винного оттенка. Наряд скрыл фигуру знаменитости, но подчеркнул ее стройные ноги.

«Работаем-работаем! Скоро!» — заинтриговала Меньшова.

Лук артистки оценила для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Руссо.

«Со вкусом и стилем у Юлии Меньшовой все прекрасно. Она умело сочетает разные по стилю вещи, не боится использовать цвет и аксессуары в своих образах. Заслуга ли это стилистов, которые работают с актрисой на телевидении, или природный талант — загадка Что касается данного образа, то платье-рубашку можно назвать одним из трендов весны и лета 2021. И это неспроста, ведь платье такого фасона отлично подойдет девушкам любого возраста и фигуры (при условии правильно подобранной длины). Носить платье-рубашку можно и с классической обувью, что демонстрирует Юлия, а также с босоножками или кроссовками/кедами. Последний вариант, кстати, отлично подойдет женщинам за 40 и поможет с легкостью «скинуть» 10 лет. Единственное, при покупке такого платья обращайте внимание на ткань — она не должна сильно мяться, чтобы в конце дня платье не выглядело на вас «уставшим», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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