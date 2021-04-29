10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи
Видео
Три упражнения для массажа лица, чтобы убрать мешки под глазами
Видео

«Ветер перемен сбивает с ног»: Стеша Маликова в жакете «гусиная лапка» заправила брюки в сапоги-казаки

Дочка Елены Изаксон отдала предпочтение модному луку.

«Ветер перемен сбивает с ног»: Стеша Маликова в жакете «гусиная лапка» заправила брюки в сапоги-казаки
Стефания Маликова. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Стефания Маликова учится на факультете международной журналистики МГИМО. При этом девушка развивает свой собственный бизнес. Еще во время первой волны коронавируса дочка певца и композитора Дмитрия Маликова занялась выпуском линии женской одежды, в частности, платьев и сарафанов. Стеша неплохо разбирается в моде и сама следит за трендами, поэтому в ее звездном гардеробе сложно найти случайные вещи.

На учебу дочка Елены Изаксон отправилась в ультрамодном луке. Она позировала в жакете оверсайз «гусиная лапка» поверх простой белой блузы, молочные узкие брюки она заправила в замшевые сапоги-казаки. Образ получился динамичным, драйвовым и молодежным. Беловые локоны Стеша оставила распушенными, придав им объема с помощью легких голливудских волн.

Дочка певца Дмитрия Маликова
Стеша Маликова в узких молочных брюках и жакете с принтом «гусиная лапка» отправилась на учебу. Фото: Instagram.com/steshamalikova

«Заметила, что, чем старше становишься, тем время быстрее летит. Четвертый курс пролетел как один день, сегодня был последний день учебы!! Чувствуется светлая грусть, но ветер перемен словно сбивает с ног! Сегодня я счастлива, потому что благодаря этому месту и людям, с которыми познакомилась на протяжении четырех лет, я нашла себя», — отметила Стеша.

Смотрите также:

Тэги

Дмитрий МаликовЕлена МаликоваНовости googleСтефания Маликова