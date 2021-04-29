«Ветер перемен сбивает с ног»: Стеша Маликова в жакете «гусиная лапка» заправила брюки в сапоги-казаки

Стефания Маликова учится на факультете международной журналистики МГИМО. При этом девушка развивает свой собственный бизнес. Еще во время первой волны коронавируса дочка певца и композитора Дмитрия Маликова занялась выпуском линии женской одежды, в частности, платьев и сарафанов. Стеша неплохо разбирается в моде и сама следит за трендами, поэтому в ее звездном гардеробе сложно найти случайные вещи.

На учебу дочка Елены Изаксон отправилась в ультрамодном луке. Она позировала в жакете оверсайз «гусиная лапка» поверх простой белой блузы, молочные узкие брюки она заправила в замшевые сапоги-казаки. Образ получился динамичным, драйвовым и молодежным. Беловые локоны Стеша оставила распушенными, придав им объема с помощью легких голливудских волн.

«Заметила, что, чем старше становишься, тем время быстрее летит. Четвертый курс пролетел как один день, сегодня был последний день учебы!! Чувствуется светлая грусть, но ветер перемен словно сбивает с ног! Сегодня я счастлива, потому что благодаря этому месту и людям, с которыми познакомилась на протяжении четырех лет, я нашла себя», — отметила Стеша.

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