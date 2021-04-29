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«Подчеркивает юность и нежность»: дочь Изаксон в твидовом жакете «гусиная лапка» выбрала модный лук стритстайла

Эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей не смогла найти ошибок в стильном аутфите звезды.

«Подчеркивает юность и нежность»: дочь Изаксон в твидовом жакете «гусиная лапка» выбрала модный лук стритстайла
Стефания Маликова с мамой Еленой. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Стеша Маликова не зря слывет первой модницей. Один из ее лаконичных весенних луков прокомментировала Элла Маковей. Стилист в беседе с сайтом Teleprogramma.pro уточнила, что дочка певца и композитора Дмитрия Маликова выбрала ультрамодный и современный образ стритстайла.

Свой твидовый жакет «гусиная лапка» она дополнила молочными брюками, заправив их в ковбойские сапоги. Получилось по-весеннему легко и молодежно.

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания
Стефания Маликова в жакете «гусиная лапка» примерила молочные брюки и ковбойские сапоги. Фото: Instagram.com/steshamalikova

«Нежный образ в бежево-молочных тонах очень идет юной студентке. Ткани разных фактур и оттенков (деним, шелк, твид, замша) делают образ объемным и интересным. Светлые джинсы с высокой посадкой и куртка-рубашка сегодня — «звезды» стритстайла в стиле casual. А шелковая блуза молочного оттенка подчеркивает юность, нежность девушки, играет с медовым оттенком ее волос и смягчает образ романтическими нотами.

Идеально подобранные в тон аутфиту ковбойские сапоги хорошо сочетаются со светлыми джинсами. Конечно, они больше подходят для загородных прогулок в сухую погоду, чем для занятий в аудитории», — отметила Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер.

Высшее образование, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; В индустрии моды более 5 лет.

Стилист Эмма Маковей
Эмма Маковей. Фото: личный архив

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