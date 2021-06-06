«Если ноги — ваша гордость»: Алсу, Водянова, Брежнева и другие выбрали модные мини-платья на лето

Звездные модницы к лету обновили трендовый гардероб, похваставшись самыми популярными обновками. На пике моды вечная классика — платья длины мини. Они потеснят наряды миди и мидакси, о которых мы писали ранее.

Стилист Ольга Блок в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала актуальные луки отечественных красавиц, рассказав, на что именно нужно обратить внимание при выборе самых модных мини-платьев сезона весна/лето 2021.

Алсу

Эту певицу называют одной из самых скромных звезд отечественной эстрады. Жена бизнесмена Яна Абрамова придерживается главного модного правила — между телом и одеждой должно быть расстояние.

«Всевозможные варианты на тему рубашки очень актуальны! Алсу выбрала необычный вариант с открытыми плечам в классическом черном цвете. Такую модель можно стилизовать для любых случаев в зависимости от обуви: с босоножками на каблуках получится вечерний образ, а с сандалиями на плоском ходу или кедами — повседневный», — уточнила стилист.

Яна Рудковская

При каждом удобном случае музыкальный продюсер дает понять, что женщина и после 45 лет может выглядеть ухоженно, красиво и привлекательно. С этим не поспоришь! Яна умело сочетает мировые тренды и люксовые наряды.

«Платочный принт по-прежнему в моде! И это доказывает Яна Рудковская. Яна выбрала короткое платье с рисунком «цепочки» и скомбинировала его с босоножками на каблуке. Действительно, платочный принт задает классическое настроение и лучше сочетать такие платья с женственной обувью. В зависимости от украшений и декора на туфлях можно подобрать образ для офиса или в ресторан», — заверила Ольга.

Наталья Водянова

Русская красавица снискала любовь французских модельеров и словно в сказке о Золушке вышла замуж за одного из богатейших бизнесменов Антуана Арно. Они вместе воспитывают двоих общих сыновей Максима и Романа. Всего у модели пятеро наследников. Но как в это можно поверить? Ведь Наталья обладает такой стройной фигурой.

«Классическое платье-футляр в наши дни приобрело новую форму. Сейчас оно не такое облегающее, часто с интересными деталями типа воротника или декоративных пуговиц. Наталья демонстрирует очаровательное мини-платье из плотной костюмной ткани», — уточнила стилист.

Виктория Дайнеко

Певица, как и Яна Рудковская, обладает изумительным вкусом и редко ошибается там, где речь заходит о моде и стиле. Это подметила и стилист Ольга Блог, восхищаясь тем, как умело Виктория подобрала мини-платье из костюмной ткани.

«Продолжит актуальную тему костюмных двоек Виктория Дайнеко. Певица выбрала ультрамодное сочетание длинного жакета и платья-бюстье из букле. Конечно, здесь очень уместны лодочки или босоножки на каблуке», — подметила Ольга.

Кристина Асмус

Бывшая жена юмориста Гарика Харламова слывет первой модницей. При всей своей хрупкой фигуре актриса из фильма «Текст» может похвастаться идеальными пропорциями тела. Кристина то и дело примеряет мини-платья, делая акцент на осиной талии и стройности ног.

«Если ноги — ваша гордость, берите пример со звезд и носите смелые мини-платья на каждый день! К примеру, Кристина с выбором аутфита не прогадала: лаконичный крой, слегка свободная посадка, красивый оттенок слоновой кости. В платье как у звезды фильма «Текст» никто не обвинит вас в дурном вкусе, и при этом всеобщее внимание гарантировано», — говорит Блок.

Вера Брежнева

Экс-солистку группы «ВИА Гра» в платьях, тем более в мини, увидишь не часто. Вера отдает предпочтение джинсам, толстовкам, худи, лосинам. Однако и в ее звездном гардеробе есть место симпатичным платьицам с анималистическим принтом.

«Непринужденные и женственные, слегка расклешенные мини-платья с леопардовым или цветочным рисунком на пике моды. Чаще из сочетают с ботинками или кедами, противопоставляя женственность гранжу или спорту. Отличный пример такой комбинации показывает Вера. Она выбрала платье с леопардовым принятом и высокие ботинки в стиле dr martens», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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