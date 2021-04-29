Турецкий стиль: Мерьем Узерли в толстовке с пандой и молочном тренче похвасталась молодежными кедами

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» стала одной из самых ярких гостей на московском кинофестивале. В одном из интервью Мерьем Узерли призналась, что была бы рада получить роль в каком-нибудь интересном проекте в Москве. Партнерша Халита Эргенча уже приезжала в Россию, тут у нее есть своя армия поклонников. От съемок у российских режиссеров она бы не отказалась.

И если на ММКФ Узерли блистала в элегантном платье со шлейфом и рукавами-буфами с цветочными мотивами, то в обычной жизни вне светских мероприятий знаменитость отдает предпочтение лаконичным и повседневным аутфитам в стиле casual. Так, в Stories микроблога Мерьем поделилась свежим снимком, представ в простых брюках, толстовке с пандой и молочном тренче. Образ дополнили молодежные кеды.

«Хюррем султан тут не признать!!», «Вот вам и любимая султанша падишаха», «Все ей к лицу, красотка», «Еще чаще бы вас видеть у нас в гостях!!», «Вот бы она снялась в отечественном кино», «Все равно модная», «Шикарно», — написали фолловеры.

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