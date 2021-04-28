Бузова предстала в кремовом пальто и ботинках Prada на тракторной подошве, как у Бородиной

Ольга Бузова не скрывает, что хорошо зарабатывает. Несмотря на то, что уже в 18 лет она участвовала в шоу «Дом-2», мало кто верил, что девушка добьется успеха. Однако теперь она телеведущая и певица. Только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов человек. Она любит появляться на светских раутах и премиях с изящных вечерних нарядах, а в обычной жизни все чаще носит люксовые вещи. Только на день рождения она получила несколько десятков пакетов с одеждой.

Однако с наступлением весны Ольга решила снова пополнить свой гардероб. Накануне она побывала в ЦУМе, где купила жакеты, брюки, сумки и новую обувь. Девушка отмечала, что ей много нарядов запали в душу, но столько тратить она себе не позволяет. При этом телеведущая купила черные ботинки Prada на тракторной подошве и с мини-сумкой для наушников. Стоит такая пара около 105 тысяч рублей. Ранее трендовые ботинки уже купили Ксения Бородина и Ани Лорак.

На следующий день Бузова решила надеть ботинки с кремовым пальто и кожаным платьем-жакетом. При этом образ также дополняла сумка Versace.

«Пусть всегда светит. Как же я скучала по поездкам, и путешествиям. Несмотря на то, что отпуск мой будет не скоро (если будет вообще), любые маленькие поездки, по работе, или просто — маленькое путешествие. Новые ботиночки в деле», — отметила она.

Поклонники восхитились утонченным образом звезды. Многие догадались, что она отправилась в Санкт-Петербург, так как позировала у поезда. «Такая красивая», «На стиле», «Как тебе идет», «Словно девочка», «Приятно видеть такие образы», «Пальто, ботинки — класс», «Любимка наша», «Ох и леди», — прокомментировали пост подписчики.

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