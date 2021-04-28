«Хочется разглядывать»: Собчак в платье миди поддержала «самый горячий» тренд сезона

Ксения Собчак поделилась в микроблоге свежим снимком, продемонстрировав свой лаконичный аутфит. При этом стилист Анастасия Стар в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала понять, что возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова выбрала не только ультрамодное платье миди в стиле хиппи, но и микросумку — «самый горячий» тренд весны 2021 года.

«Хиппи снова в деле! Ксения Собчак поддержала тренд на моду свободных от предрассудков людей 70-х годов. Платье Celine длины миди с этническим рисунком и V-образным вырезом прекрасно отражает стиль жизни, настроение и моду той эпохи. Как мы знаем, мода циклична и лично я очень рада такому возвращению.

Ксения дополнила образ казачками с декоративными звездами и микросумкой. Которая, кстати, очень актуальна и является одним из самых горячих трендов сезона.

Сделав акцент на талии с помощью ремня, телеведущая создала правильные пропорции тела подчеркнув его красоту и женственность.

А аксессуары в виде колье, кольца и серег добавили «сложности» в комплект, за счет этого наряд хочется разглядывать и изучать поближе.

Крутой образ на каждый день! Хвалим Ксению и ждем новых интересных комплектов», — отметила стилист.