В песочных мотивах: Собчак в струящемся платье миди и горчичных ботильонах сделала акцент на талии

Ксения Собчак с юности привыкла эпатировать публику. Однако замужество и появление сына Платона немного смягчило поведение и стиль яркой блондинки. Но в браке с актером Максимом Виторганом дочка Людмилы Нарусовой была счастлива недолго. После скоротечного союза и громкого развода Ксюша поспешно вышла замуж за Константина Богомолова. Сейчас теледива воспитывает сына Платона и о других наследниках пока не задумывается.

Сменила предпочтения звезда ТВ и в одежде. Ее все чаще можно увидеть в лаконичных и женственных платьях. Так, Ксения применила наряд в песочных мотивах с фантазийным принтом. Весь лук был выдержан в одной цветовой палитре — от струящегося платья миди с акцентом в виде кожаного ремешка на талии, до горчичных ботильонов на маленьком каблучке и мини-сумочки.

Еще имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что платья миди — это один из самых популярных трендов весенне-летнего сезона 2021 года. Эксперт в сфере моды советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на одежду такого фасона — не только платья, но и юбки и сарафаны.

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