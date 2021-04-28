По примеру Пугачевой: 62-летняя Юдашкина в стеганой ветровке подчеркнула ноги узкими джинсами

Этот модный предмет женского гардероба пользуется популярностью и у Примадонны, джинсы скинни из искусственно «состаренного» денима стали фишкой певицы.

Марина Юдашкина вслед за примадонной отечественного шоу-бизнеса пополнила гардероб узкими джинсами скинни из искусственно «состаренного» денима. Не так давно жена модельера вернулась домой после отдыха в Дубае. В гостях у друзей бизнесвумен научилась готовить суши с креветками и лососем. Возлюбленная Валентина Абрамовича обещала баловать этим деликатесом близких и приятелей, которые заглянут к ним в гости.

В своем микроблоге Юдашкина поделилась свежим снимком. В саду своего загородного особняка она позировала в кипенно-белой стеганой ветровке, вязаном джемпере оттенка припыленной розы, молодежных кроссовках и джинсах по фигуре с «потертыми» коленками. Этот фасон джинсов пользуется популярностью и у Аллы Пугачевой, которая в свои 72 года старается не оставать от моды.

Марина Юдашкина слывет гостеприимной хозяйкой. Она сама готовит угощения для друзей и занимается садоводством. К зиме она закрывает банки с огурцами и помидорами, а также другими соленьями. Возлюбленная модельера уточнила, что ее внуки Анатолий и Аркадий любят лакомиться свежими овощами прямо с грядки в теплицах.

Смотрите также: