«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»
Видео
Сковорода от папы: видеорецепт любимого блюда Сергея Жукова
Видео

«Королева мюзикла»: Стоцкая в белоснежном жакете появилась на премии Вest Style Awards

В Москве вручили номинации лучшим в своих сферах артистам.

«Королева мюзикла»: Стоцкая в белоснежном жакете появилась на премии Вest Style Awards
Анастасия Стоцкая. Фото: instagram.com/100tskaya

Премию Вest Style Awards вручали лучшим в своих сферах  представителям шоу-бизнеса. Так, «телепарой года» назвали чету Стриженовых, а «прорывом года» стала певица Манижа. Юлия Ковальчук получила награду как стильная мама, а ее муж Алексей Чумаков за лучшее концертное шоу. Анастасия Стоцкая получила статуэтку в номинации «Королева мюзикла».

Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая. Фото: teleprogramma.prо

На церемонии артистка появилась в белоснежном жакете, черном топе и такого же оттенка классических брюках. К образу добавила жемчужное колье.

Напомним, Стоцкая играет в мюзикле «Шахматы», премьера которого состоялась прошлой осенью и вызвала бурю эмоций у ценителей искусства.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия СтоцкаяАнастасия Стоцкая последние новостимода и стиль