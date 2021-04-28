«Королева мюзикла»: Стоцкая в белоснежном жакете появилась на премии Вest Style Awards

Премию Вest Style Awards вручали лучшим в своих сферах представителям шоу-бизнеса. Так, «телепарой года» назвали чету Стриженовых, а «прорывом года» стала певица Манижа. Юлия Ковальчук получила награду как стильная мама, а ее муж Алексей Чумаков за лучшее концертное шоу. Анастасия Стоцкая получила статуэтку в номинации «Королева мюзикла».
На церемонии артистка появилась в белоснежном жакете, черном топе и такого же оттенка классических брюках. К образу добавила жемчужное колье.
Напомним, Стоцкая играет в мюзикле «Шахматы», премьера которого состоялась прошлой осенью и вызвала бурю эмоций у ценителей искусства.