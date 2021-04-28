Лазурный атлас: Чехова вслед за Лопыревой поддержала тренд на платья-комбинации

Буквально несколько дней назад Анфиса Чехова наслаждалась отдыхом на берегу Атлантического океана. Телеведущая была в Майами. А уже накануне появилась на церемонии вручения премии Вest Style Awards.

Для выхода в свет она выбрала трендовое в этом сезоне платье-комбинацию лазурного оттенка. Поверх накинула черный пиджак с крупными пуговицами. Добавим, что ранее платья-комбинации выбирали и другие российские модницы, в числе которых модель Виктория Лопырева.

Номинации премии Вest Style Awards получили лучшие представители своих сфер. Так, певица Манижа стала «прорывом года», а Брендон Стоун – лучшим композитором. «Телепарой» названы супруги Стриженовы, а Юлия Ковальчук стала «мамой на стиле».

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