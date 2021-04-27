«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»
Видео
Сковорода от папы: видеорецепт любимого блюда Сергея Жукова
Видео

«Цвет невероятный!»: Ксения Собчак выбрала ультрамариновый костюм оверсайз с брюками клеш

Телеведущая отправилась на шоппинг. Она решила примерить яркий образ.

«Цвет невероятный!»: Ксения Собчак выбрала ультрамариновый костюм оверсайз с брюками клеш
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих. Она не только ведет передачи, но регулярно посещает театры и светские рауты. В последнее время девушку ее часто сопровождает муж Константин Богомолов. Блондинка старается наряжаться. Она следит за трендами, но при этом каждый раз выдерживает свой стиль. Не раз платья звезда дополняла авоськой или облачалась в платья в ретро стиле.

Так как этой весной стартовало много мероприятий, Собчак решила пополнить свой гардероб. Она отправилась в бутик Олеси Шиповской. Там девушка примерила несколько нарядов, начиная с платьев-сорочек. Однако больше всего ей приглянулся костюм с жакетом оверсайз и брюками клеш. Наряд ультрамаринового цвета она дополнила туфлями-лодочками на шпильке.

«В красоте у Леси. Мне кажется, это самый красивый цвет! Есть еще вот такое, но мне кажется, яркий, яркий, яркий», — поделилась звезда.

«Нашла свой цвет. Цвет невероятный!» — добавила Ксения.

«Свой цвет уже третий. Смотрите, как красиво в оверсайз», — отметила хозяйка бутика.

К слову, такие костюмы не выходят из моды второй сезон. Ольга Бузова, Ксения Бородина, Валерия и другие известные модницы тоже успели отметиться в таких нарядах. Если в прошлом году в моде были пастельные тона, то теперь яркие цвета снова на пике популярности. Поклонники одарили Собчак комплиментами. Многие отметили, что костюм оттеняет ее голубые глаза и похвалили за правильный выбор.

Смотрите также:

Тэги

Звездный стильКсения СобчакКсения Собчак последние новостимода и стильМодные трендыТренды 2021