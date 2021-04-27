«Манжеты на вырост»: Ксения Бородина примерила с дочками одинаковые комбинезоны для прогулки

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится работать на телевидении. К постоянному вниманию со стороны поклонников она привыкла. К тому же девушка умеет отвечать хейтерам. А так как порой она появляется на светских раутах или устраивает вечеринки с подругами, то у нее есть возможность наряжаться в роскошные наряды. Телеведущая не скрывает, что тратит много денег на одежду люксовых брендов.

Недавно Бородина похвасталась новой сумкой Bottega Veneta. Девушка отметила, что нашла ее, хоть это было и сложно. Но порой телеведущая хвастается и нарядами из масс-маркета, а также из шоурумов. Накануне она показала дочек Марусю и Теону, которые облачилась в фиолетовые комбинезоны с молниями спереди и сзади. После этого и сама Ксения надела такой же комбинезон. Наследницам для прогулки она выдала серые жилетки, чтобы их было легко заметить.

«Раньше эти комбинезоны были только у Теюшки. Сейчас удалось и мне заказать, и на Маруську. Обожаю эту историю. Очень удобные. Они в них и гулять и кататься на квадриках ходят. Очень удобные манжеты на вырост, их можно подворачивать. А больше всего им нравится этот клапан. Тея, покажи клапан. Молодцы девчонки, что догадались делать и на взрослых тоже. Вот есть еще такие жилетки. Они светятся клево», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что этой весной не хватает стильных и комфортных образов, так как погода очень капризная.

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