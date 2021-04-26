«Сходила одна в ресторан»: Кети Топурия запечатлела дочку в алой косухе и с новой прической

Кети Топурия является не только популярной певицей, но и заботливой мамой. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманым. А в прошлом году девушка сыграла свадьбу с новым избранником Львом Деньговым. Примечательно, что в ЗАГС она отправилась на внушительном сроке беременности. И в январе у солистки группы «А’Студио» родился сын, которого она назвала Адам. Теперь девушка заботиться крохе, но при этом она успела вернуться к работе.

Для поклонников Кети давно стала иконой стиля. Девушка умело подбирает себе образы. Более того, у нее есть свой бренд одежды. 26 апреля она решила отправиться в салон красоты перед фотосессией. С собой артистка взяла пятилетнюю дочку. Певица была в черной косухе, а ее наследница в алой. Они в очередной раз оделись в одном стиле. Однако Оливия смогла удивить маму, так как преобразилась в салоне красоты.

«Пока мама делала себе педикюр, что ты сделала, расскажи!» — попросила Топурия. «Я сделала себе в салоне вот такую прическу. Потом сходила одна в ресторан. Мама мне разрешила.Потом с мамой и маникюрщицей сделали мне вот такой вот маникюр», — похвасталась девочка.

Потом певица попыталась научить дочку правильно показывать маникюр, чтобы тот выглядел изящно. Пока они ехали в машине, Оливия успела застать маму врасплох. «Мама, а у меня длинный язык?» — спросила она.«Да, я бы укоротила», — в шутку ответила ей артистка. Поклонники были восхищены тем, как малышка похожа на маму. Многие оценили ее прическу с мелкими кудрями и цветной маникюр.

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