«Сливается с одеждой»: стилист оценил образ Долиной, облачившейся в трикотажное платье бежевого оттенка

65-летняя певица Лариса Долина прекрасно выглядит. За последнее время звезда похудела на 21 килограмм, стала невероятно стройной и начала позволять себе наряды, которые не носила, пока была «пышечкой».

Так, на репетицию концерта Лариса Александровна пришла в платье бежевого оттенка, длиной выше колена и облегающем ее фигуру.

Судя по всему, Лариса Долина в восторге от того, как выглядит в свои 65 лет. И порой, позволяет себе забывать о трендах. По словам эксперта Teleprogramma.pro Эллы Маковей, подобные трикотажные платья – это символ прошлого десятилетия. Стилист указала и на еще один модный промах Ларисы Александровны.

«Лариса Долина обладает выразительной контрастной внешностью и находится в прекрасной форме, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Но неудачно выбранный бежевый оттенок трикотажного платья и цвета волос — и певица «сливается» с одеждой. Несмотря на то что весь аутфит выдержан в актуальной бежево-коричневой гамме, образ не гармонирует с внешностью и темпераментом Ларисы Александровны. Трикотажное мини-платье облегающего силуэта осталось символом прошедшего десятилетия, когда миди и оверсайз еще не были мейнстримом».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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