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Украшения по цене квартиры: какие аксессуары выбирают Asti, Семенович и Валерия

В драгоценных камнях певицы блистали на концерте «Радио Дача».

Украшения по цене квартиры: какие аксессуары выбирают Asti, Семенович и Валерия
Asti. Фото: Иван Макеев/КП

В конце прошлой недели «Радио Дача» организовало большой концерт с участием звезд эстрады — «Удачные песни». Ведущими шоу были Анна Семенович и Денис Клявер. На сцене экс-блестящая появилась в темно-синем приталенном платье и украшениях, стоимость которых оценивается на сумму 20 миллионов рублей.

«На шее у Анны колье Сartier Рantherе из белого золота и бриллиантов. Его цена — 10-13 миллионов рублей. Серьги тоже недешевые: в них бриллианты общим весом 5-6 карат. Стоят такие украшения около 6-8 миллионов», — рассказала «Комсомольской правде» байер Ольга Головина.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: Иван Макеев/КП

Певица Asti, она же Анна Дзюба, вышла на сцену в крупных серьгах из золота с бриллиантами и кольцах на пальцах. По словам эксперта, общая цена украшений артистки составляет не меньше пяти миллионов рублей. Только одно кольцо-бабочка от Van Cleef стоит порядка полутора миллионов рублей.

Валерия
Валерия. Фото: Иван Макеев/КП

Похвасталась своим перстнями и певица Валерия. Байер говорит, что, скорее всего, все они сделаны на заказ. Одно кольцо с бриллиантом в один карат стоит порядка двух миллионов рублей.

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