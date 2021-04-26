Украшения по цене квартиры: какие аксессуары выбирают Asti, Семенович и Валерия

В конце прошлой недели «Радио Дача» организовало большой концерт с участием звезд эстрады — «Удачные песни». Ведущими шоу были Анна Семенович и Денис Клявер. На сцене экс-блестящая появилась в темно-синем приталенном платье и украшениях, стоимость которых оценивается на сумму 20 миллионов рублей.

«На шее у Анны колье Сartier Рantherе из белого золота и бриллиантов. Его цена — 10-13 миллионов рублей. Серьги тоже недешевые: в них бриллианты общим весом 5-6 карат. Стоят такие украшения около 6-8 миллионов», — рассказала «Комсомольской правде» байер Ольга Головина.

Певица Asti, она же Анна Дзюба, вышла на сцену в крупных серьгах из золота с бриллиантами и кольцах на пальцах. По словам эксперта, общая цена украшений артистки составляет не меньше пяти миллионов рублей. Только одно кольцо-бабочка от Van Cleef стоит порядка полутора миллионов рублей.

больше по теме Валерия в асимметричном алом платье появилась в студии «Маски» Певица входит в состав членов жюри.

Похвасталась своим перстнями и певица Валерия. Байер говорит, что, скорее всего, все они сделаны на заказ. Одно кольцо с бриллиантом в один карат стоит порядка двух миллионов рублей.

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