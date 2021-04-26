«Утяжеляют образ»: Безрукова представила образ для выхода, но прогадала с обувью

Всегда изящная и утонченная Ирина Безрукова представила в своем Instagram несколько вариантов аутфитов для выхода. На одном из них она позировала в длинной легкой юбке в полоску, бледно-розовом жакете и спортивной обуви. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Елена Бестави отметила, что образ для выхода – прекрасный, но Ирина не угадала с обувью.

«Единственное «но» — это зимний вариант кроссовок. Они сразу же утяжеляют образ. Да, в цветовой гамме они прекрасно сочетаются с пуговицами на блейзере. Да, где-то подхватывается полоска на юбке. Если бы это был более легкий вариант в такой цветовой гамме, то вполне допустимо при нынешних трендах. Хотя я, как консерватор, все-таки предпочла, чтобы здесь были либо ботильоны, либо, в идеале, туфли», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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