Бузова — в майке, Седокова — в цветах: выбираем купальник, как у звезд

В этом году отпуск из-за пандемии многие проведут на дачах или городских пляжах.

Счастливчики отправятся на море. Но выгуливать купальники можно и нужно в любых условиях. Загорать можно и на даче! Многие знаменитости уже успели выгулять купальники из новых коллекций.

Курортный шик

Светлана Лобода выгуляла купальник за 50 тыс. руб. на пляже Дубая. В новом сезоне все еще носят плавки с высокой талией в духе 50-х. Для большего винтажного эффекта ретромодели носят с крупной бижутерией.

Для бани

Ольга Бузова недавно сходила в баню в новом купальнике. Идеальная модель, когда нет задачи загореть и хочется чувствовать себя комфортно перед незнакомым банщиком или соседями по даче. Бесшовный крой, чистые оттенки, приятный хлопок, закрытый топ — вариант для скромных девчонок.

На пляжную вечеринку

Анастасия Макеева умеет быть дерзкой. Этот микро-комплект с глиттером можно найти на сайте «костюмов для взрослых», идеальный вариант для пляжной вечеринки. Стилисты говорят, что один из главных цветов года Белого Металлического Быка — серебристый. С цветом Настя угадала, а вот такой верх — бандо — уже не носят.

Для дачи

Анна Седокова выбрала удачный верх для пикника на даче: цветочно-фруктовый принт, оборка и максимальная обнаженка — все, что нужно для максимального загара.

Удобный халтер

Валерия этой весной демонстрирует не только идеальную фигуру, но и модный верх купальника — халтер: это когда бретели лифа завязываются или застегиваются на шее. Халтер отлично поддерживает грудь. Ну и нежный коралловый цвет идеально подчеркивает загар.

Для прогулки на яхте

Елена Темникова демонстрирует топ-цветок: купаться в таком точно не будешь, а вот отправиться на морскую прогулку или на обед в отеле или на пляже — запросто.

Респектабельная классика

Яна Рудковская сейчас с сыном и мужем на Мальдивах. Продюсер демонстрирует купальник актуального в этом сезоне цвета — насыщенного синего. Фасон майо (так называются классические закрытые купальники) отлично подходит многодетной матери.

Смотрите также: