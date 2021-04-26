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«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»

Teleprogramma.pro вместе со стилистом и телеведущим Александром Роговым оценила образы, в которых голливудские модницы появились на главной мировой кинопремии.

«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»
Голливудские звезды выбрали в этом году открытые плечи, воздушные юбки и растительные элементы для образов. Фото: Global Look Press

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» в этом году была действительно долгожданной. Артисты и поклонники изголодались по настоящим красным дорожкам. Поэтому голливудские модницы бросили все силы на то, чтобы выйти на ковер только в самом блистательном наряде. А всем ли удалось это сделать, мы спросили у эксперта моды — стилиста Александра Рогова. Обсудим!

Так, 45-летняя Риз Уизерспун для церемонии надела рубиновое платье в складку. А в качестве одного из аксессуаров выбрала серьги с перьями. Именно они и испортили впечатление Рогова от образа звезды фильма «Блондинка в законе».

«Я обожаю Риз! Но на ней какое-то простоватое платье, еще и с какими-то этническими украшениями, ремешком», — отметил Александр.

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун в рубиновом платье с асимметричными плечиками. Фото: Global Look Press

Звездный стилист не мог не обратить внимания на яркий желтый наряд исполнительницы главной роли в популярном сериале «Эйфория» — 24-летней Зендаи. К слову, Зендая стала ведущей главной кинопремии.

«Зендая в очень красивом желтом летнем платье. Потрясающая! Это великолепное платье хорошо смотрится с такими пляжными локонами. Мне нравится, что к этому наряду не стали делать сложную прическу. А на шее у нее очень красивый бриллиант!» — сказал Рогов.

Зендая
Зендая выбрала для кинопремии лимонный оттенок. Фото: Global Look Press

Еще одна ведущая «Оскара» — 54-летняя актриса Хэлли Берри — отдала предпочтение лавандовому цвету. Струящаяся ткань и имитация цветочного бутона на талии, а также корсетный топ с глубоким декольте — вот что запомнилось модному эксперту в этом образе.

Холли Берри
Хэлли Берри на красной дорожке в лавандовом платье. Фото: Global Look Press

«К сожалению, организаторы не дали «посмаковать» образ Хэлли Берри! Мне очень понравилось платье, там потрясающей красоты лиф. Хочу отметить ее такую взбалмошную стрижку с очень высоким затылком. Это очень красиво выглядит! Теперь думаю: это паричок или все-таки свои волосы отрезала?» — подчеркнул Александр.

Необычный материал платья 54-летней Лоры Дерн рассмешил Александра. При этом Рогов похвалил актрису за смелость.

Лора Дерн
Лора Дерн в черно-белом воздушном платье. Фото: Global Look Press

«Лора Дерн как будто просто нарвала страусиных перьев для платья. На самом деле интересное, рискованное решение. Мне нравится, когда рискуют. Потрясающее платье, но я бы сделал к нему другую прическу.

В этом образе прическа спорит с низом платья, а вот если бы волосы были убраны, то все выглядело бы намного лучше. Хотя это и классическая прическа Лоры, она очень часто появляется именно с ней», — резюмировал стилист.

35-летняя Аманда Сейфрид в алом наряде по-настоящему впечатлила стилиста. Однако не все так гладко…

«Аманда очень красивая! Аманда представлена в номинации «Лучшая актриса второго плана», но, конечно, в таком прекрасном платье на этой красной ковровой дорожке у нее может быть роль только первого плана!

Очень красивое, рукотворное платье, предположу, что это Oscar de la Renta. На самом деле довольно рискованно надевать красное платье на красную ковровую дорожку», — предупредил Рогов.

Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид в красном платье с пышной юбкой. Фото: Global Look Press

А вот 33-летняя Ванесса Кирби не слишком впечатлила фэшн-эксперта. Александр дал краткую оценку ее наряду:

«Топ кривоват».

Ванесса Кирби
Ванесса Кирби в платье с разрезом. Фото: Global Look Press

Надо отметить, Рогов внимательно следил за всеми нарядами и прическами на премии. Поэтому сделал для себя некоторые маленькие открытия.

«В самом начале мы увидели три платья золотого цвета. Видимо, золотое платье станет трендом «Оскара-2021». Это, кстати, удивительно! Статуэтка золотая, и, видимо, стилисты многих звезд решили, что их нужно нарядить в золотое», — заметил Александр.

Вот и платье 35-летней Кэри Маллиган тоже было выполнено под цвет благородного металла.

Кэри Маллиган в Valentino Couture
Кэри Маллиган в Valentino Couture. Фото: Global Look Press

«Юбка у Кэри, конечно, великовата! Но зато будет удобно сидеть. Солнечно, ярко, красиво! Это наряд от Valentino Couture», — добавил Александр.

Запомнилась стилисту и 50-летняя Реджина Кинг:

«Реджина Кинг в Louis Vuitton. Моя мама — фанатка этой актрисы. Мама вряд ли смотрит прямую трансляцию, но, мне кажется, ей бы очень понравилось это платье-бабочка».

Реджина Кинг
Реджина Кинг. Фото: Global Look Press

К слову, смокинги в большинстве своем уступают эффектности пышных платьев на голливудской церемонии. Но наш эксперт смог выделить парочку лучших из лучших.

«Это очень интересное решение для красной дорожки — белый брючный костюм с водолазкой в пайетках», — оценил Рогов образ Дайан Уоррен.

Дайан Уоррен
Дайан Уоррен. Фото: Global Look Press

Дэниел Калуя не только забрал статуэтку за лучшую актерскую роль второго плана, но и впечатлил нашего звездного стилиста:

«Дэниел в черном костюме, судя по треугольничкам на рукавах и на нагрудном кармане, это Bottega Veneta. Bottega за собой треугольники закрепила, видишь треугольничек — значит это Bottega. Симпатичный костюм, красивые черные ботинки, чистые, аккуратные — это всегда приятно».

Дэниел Калуя
Дэниел Калуя. Фото: Global Look Press

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