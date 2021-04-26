«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»

Teleprogramma.pro вместе со стилистом и телеведущим Александром Роговым оценила образы, в которых голливудские модницы появились на главной мировой кинопремии.

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» в этом году была действительно долгожданной. Артисты и поклонники изголодались по настоящим красным дорожкам. Поэтому голливудские модницы бросили все силы на то, чтобы выйти на ковер только в самом блистательном наряде. А всем ли удалось это сделать, мы спросили у эксперта моды — стилиста Александра Рогова. Обсудим!

Так, 45-летняя Риз Уизерспун для церемонии надела рубиновое платье в складку. А в качестве одного из аксессуаров выбрала серьги с перьями. Именно они и испортили впечатление Рогова от образа звезды фильма «Блондинка в законе».

«Я обожаю Риз! Но на ней какое-то простоватое платье, еще и с какими-то этническими украшениями, ремешком», — отметил Александр.

Звездный стилист не мог не обратить внимания на яркий желтый наряд исполнительницы главной роли в популярном сериале «Эйфория» — 24-летней Зендаи. К слову, Зендая стала ведущей главной кинопремии.

«Зендая в очень красивом желтом летнем платье. Потрясающая! Это великолепное платье хорошо смотрится с такими пляжными локонами. Мне нравится, что к этому наряду не стали делать сложную прическу. А на шее у нее очень красивый бриллиант!» — сказал Рогов.

Еще одна ведущая «Оскара» — 54-летняя актриса Хэлли Берри — отдала предпочтение лавандовому цвету. Струящаяся ткань и имитация цветочного бутона на талии, а также корсетный топ с глубоким декольте — вот что запомнилось модному эксперту в этом образе.

«К сожалению, организаторы не дали «посмаковать» образ Хэлли Берри! Мне очень понравилось платье, там потрясающей красоты лиф. Хочу отметить ее такую взбалмошную стрижку с очень высоким затылком. Это очень красиво выглядит! Теперь думаю: это паричок или все-таки свои волосы отрезала?» — подчеркнул Александр.

Необычный материал платья 54-летней Лоры Дерн рассмешил Александра. При этом Рогов похвалил актрису за смелость.

«Лора Дерн как будто просто нарвала страусиных перьев для платья. На самом деле интересное, рискованное решение. Мне нравится, когда рискуют. Потрясающее платье, но я бы сделал к нему другую прическу. В этом образе прическа спорит с низом платья, а вот если бы волосы были убраны, то все выглядело бы намного лучше. Хотя это и классическая прическа Лоры, она очень часто появляется именно с ней», — резюмировал стилист.

35-летняя Аманда Сейфрид в алом наряде по-настоящему впечатлила стилиста. Однако не все так гладко…

«Аманда очень красивая! Аманда представлена в номинации «Лучшая актриса второго плана», но, конечно, в таком прекрасном платье на этой красной ковровой дорожке у нее может быть роль только первого плана! Очень красивое, рукотворное платье, предположу, что это Oscar de la Renta. На самом деле довольно рискованно надевать красное платье на красную ковровую дорожку», — предупредил Рогов.

А вот 33-летняя Ванесса Кирби не слишком впечатлила фэшн-эксперта. Александр дал краткую оценку ее наряду:

«Топ кривоват».

Надо отметить, Рогов внимательно следил за всеми нарядами и прическами на премии. Поэтому сделал для себя некоторые маленькие открытия.

«В самом начале мы увидели три платья золотого цвета. Видимо, золотое платье станет трендом «Оскара-2021». Это, кстати, удивительно! Статуэтка золотая, и, видимо, стилисты многих звезд решили, что их нужно нарядить в золотое», — заметил Александр.

Вот и платье 35-летней Кэри Маллиган тоже было выполнено под цвет благородного металла.

«Юбка у Кэри, конечно, великовата! Но зато будет удобно сидеть. Солнечно, ярко, красиво! Это наряд от Valentino Couture», — добавил Александр.

Запомнилась стилисту и 50-летняя Реджина Кинг:

«Реджина Кинг в Louis Vuitton. Моя мама — фанатка этой актрисы. Мама вряд ли смотрит прямую трансляцию, но, мне кажется, ей бы очень понравилось это платье-бабочка».

К слову, смокинги в большинстве своем уступают эффектности пышных платьев на голливудской церемонии. Но наш эксперт смог выделить парочку лучших из лучших.

«Это очень интересное решение для красной дорожки — белый брючный костюм с водолазкой в пайетках», — оценил Рогов образ Дайан Уоррен.

Дэниел Калуя не только забрал статуэтку за лучшую актерскую роль второго плана, но и впечатлил нашего звездного стилиста:

«Дэниел в черном костюме, судя по треугольничкам на рукавах и на нагрудном кармане, это Bottega Veneta. Bottega за собой треугольники закрепила, видишь треугольничек — значит это Bottega. Симпатичный костюм, красивые черные ботинки, чистые, аккуратные — это всегда приятно».

Смотрите также: