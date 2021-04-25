Валерия в асимметричном алом платье появилась в студии «Маски»

На календаре воскресенье, а это значит, что в эфире НТВ пройдет очередной выпуск шоу «Маска». Певица Валерия является одним из членов жюри шоу и каждый его эфир появляется в разных нарядах. На этот раз артистка отдала предпочтение алому цвету. Она надела асимметричное платье по фигуре, украшенное большой тканевой розой. Образ дополнила крупными серьгами с черным камнем и помадой в тон платью.

«Ой, какая сочная! Как же красивая в красном! Невероятные образы, каждый – восторг!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале года Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарили младший сын Арсений и его жена лиана. Малышку назвали Селин. Недавно они всей своей большой семьей отдыхали в Дубае.

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