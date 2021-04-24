Талия пропала: Регина Тодоренко в алом платье-бюстье с воланами появилась на съемках шоу

Регина Тодоренко после ухода из проекта «Орел и решка» стала еще больше популярна. Она является певицей и блогером. Более того, девушка часто участвует в съемках разных шоу. Жена Влада Топалова привыкла быть искренней с поклонниками. Также она не боится экспериментировать с имиджем. Девушка меняет прически и каждый раз появляется на публике то в женственных платьях, то в разных костюмах.

Накануне состоялись съемки финала шоу «ТикТок Талант», в котором Регина участвует, как ведущая. Для такого особенного дня она выбрала алое платье-бюстье с воланами. Наряд облегал ее фигуру, но при этом рюши добавили объема. А так как она дополнила образ балетками, то не вытянула силуэт, а сделала его более приземленным. Объемная прическа и макияж с акцентом на губы дополнили броский образ.

«Дебильные эмоции», — отметила Тодоренко.

Она кричала на сцене, кружась возле участников и судей. А вот поклонники посчитали, что у девушки был не самый удачный наряд, который визуально сделал ее полнее. «Что за платье?» «Одни рюши», «Такая пышечка в этом наряде», «Шпилек не хватает», «Прическа мне нравится, челка к лицу», «Платье не ваше, прям совсем», «Талии нет», — стали комментировать кадры пользователи Сети. Отметим, что сама Регина сняла шуточное видео, как сидит в этом платье в гримерке и ест фрукты и овощи. По всей видимости, так она отреагировала на критику.

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