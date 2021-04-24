Ксения Собчак в пальто в клетку и трендовых лоферах на толстой подошве предстала в Швейцарии

Ксения Собчак в этом году отметит 40-летие. Телеведущая не перестает удивлять поклонников. После свадьбы с Константином Богомоловым девушка стала чаще выходить с ним в свет. Более того, поклонники заметили, что знаменитая блондинка похорошела. За долгое годы работы на телевидении ее стиль изменился. Все чаще она носит женственные, но сдержанные образы, выбирает ретро наряды и не боится экспериментировать с луками.

Этой весной Собчак часто носит пальто. Ей нравятся как яркие варианты, так и более спокойные. Как оказалось, что она так много работала в последнее время, что решила уехать из страны, чтобы отдохнуть и оздоровиться. Телеведущая 24 апреля прилетела в Швейцарию. Она запечатлелась у отеля Анри Шено. Ксения предстала в клетчатом кремовом пальто и модных лоферах в тон на толстой подошве. Наряд дополняла бархатная сумка шоколадного оттенка.

«Место для флагманского отеля Анри Шено выбирал сам — ему очень нравилось здесь, на берегу Люцернского озера, в окружении швейцарских Альп. И мне здесь уже тоже очень нравится», — поделилась звезда.

К слову, Собчак отметила, что была лично знакома с создателем оздоровительного метода и брала у него интервью для «Сноба». Поклонники восхитились утонченным и современным нарядом блондинки. Многие одарили ее комплиментами. «Буржуазненько!», «Здорово выглядите», «Сумка огненная», «Классные туфли. Как и фразы», «Вы уже выглядите как после детокса!», «Наряд у вас крутой, как из фильмов», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что обувь на толстой подошве вернулась в моду в прошлом году и не теряет популярности. А принт клетка этой весной стал трендовым, по словам стилистов.

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