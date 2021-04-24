Бахрома и пайетки: Анита Цой позировала в золотистом мини-платье

На концерте «Удачные песни», организатором которого стало «Радио Дача», на сцене выступили многие звезды. Была среди них и Анита Цой. Артистка выбрала золотистое мини-платье с пайетками и бахромой.

Наряды из пайеток особенно популярны были в прошлом сезоне, но и в этом не сдают свои позиции. Модницы по-прежнему отдают предпочтение искрящимся нарядам. Также в тренде остается бахрома, которая стала популярной в осенне-зимнем сезоне. Тогда модные дома предлагали самые разные варианты с ниспадающими нитями в стилистике 1920-х.

Добавим, что на концерте были Филипп Киркоров, Стас Костюшкин, Валерия, группа «Фабрика», которая появилась в новом составе.

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