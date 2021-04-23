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«Не люблю копаться»: Валерия появилась на концерте в жилете и ремне с изюминкой

Певица позировала в Crocus City Hall, где состоялся концерт «Удачные песни».

«Не люблю копаться»: Валерия появилась на концерте в жилете и ремне с изюминкой
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Первый большой концерт сезона организовало «Радио Дача». Выступить на сцене поспешили многие российские звезды и коллективы: «Фабрика», Стас Костюшкин, Филипп Киркоров, Артур Пирожков и другие. Среди приглашенных гостей была и певица Валерия. Журналистам она позировала в жилете цвета мокрого асфальта, который соединила с белоснежной футболкой, а завершила образ ремнем с изюминкой.

Певица Валерия
Певица Валерия (справа). Фото: teleprogramma.pro

«У меня нет ни дачи, ни огорода. Не люблю копаться в земле», — сказала Валерия.

Напомним, в первый день нового года певица впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. Недавно они всей своей большой семьей отдыхали в Дубае.

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