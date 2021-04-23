Тренд сезона: Жасмин позировала в лаковом платье-пальто с необычным принтом

В Москве проходит концерт «Удачные песни» с участием многих звезд российской эстрады. Среди них – Филипп Киркоров, Анна Семенович, Артур Пирожков и другие. Также пришла певица Жасмин. Для выхода в свет она позировала в лаковом платье-пальто с необычным принтом. Стоит отметить, что такие наряды в этом сезона — на пике популярности.

«Образ к концерту начала готовить с самого утра, когда проводила детей на занятия. Старший сын уже работает и обещал закончить магистратуру. У Риты скоро экзамен по сольфеджио в музыкальной школе. А Мирон ходит на спорт, плавает, лепит и любит готовить», — рассказала Жасмин.

Также певица отметила, что в ее семье есть свой огород, в котором очень любят трудиться ее дети. Урожай собирают все вместе, а на зиму даже замораживают клубнику.

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