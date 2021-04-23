Бабушкино украшение: Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах Елизаветы II и пальто Dolce & Gabbana

Аксессуару королевы ни много ни мало 44 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет впервые после похорон принца Филиппа. На публике герцогиня Кембриджская появилась в черном пальто Dolce & Gabbana и туфлях на устойчивом каблуке.

Стоимость такого пальто с крупными золотистыми пуговицами составляет 2322 фунта стерлинга (почти 242 тысячи рублей). Образ она дополнила серьгами с жемчугом. Примечательно, что они принадлежат Елизавете II. Именно в этом украшении королева впервые появилась на публике, когда праздновала свое 50-летие, то есть серьгам уже 44 года. Об этом пишет Fox News.

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Напомним, что 23 апреля герцоги Кембриджские отмечают трехлетие своего младшего сына — принца Луи. В этот день он впервые пошел в детский сад, который располагается недалеко от Кенсингтонского дворца.

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