Климова против Ивановой: битва героинь сериалов «МУР-МУР» и «По законам военного времени»

Искусствовед Григорий Катаев уловил в нарядах Екатерины флер Любови Орловой, а в костюмах Светланы «прочел» стиль Валентины Серовой.

Сразу несколькими премьерами о периоде ВОВ порадуют зрителей два ведущих телеканала страны. На Первом ожидается четвертый сезон уже полюбившегося сериала «По законам военного времени», а «Россия-1» покажет новый проект «МУР-МУР».

Искусствовед и историк моды Григорий Катаев рассмотрел наряды актрис и пришел к выводу, что образы очень даже из прошлого. Более того, он назвал звезд кинематографа военного времени, которые наверняка вдохновили костюмеров при создании образов.

«На лекциях о военной моде я всегда говорю, что женщина в любой период жизни хочет оставаться привлекательной. Когда мы смотрит на архивные фото этих непростых лет, то видим подпоясанные рубахи и шинели, сдвинутые на бок береты, забавные шляпки и помаду на губах. То есть доказательства того, что и на войне женщины оставались женщинами, и стремились ускорить приход мирной жизни», — заявил эксперт.

Прообразом Екатерины Климовой стала Любовь Орлова

Григорий Катаев четко уловил в красном бархатном наряде Климовой мотивы стиля одной из самых известных советских актрис Любови Орловой. Хотя в данном случае мы говорим именно о внешнем сходстве.

«Красное платье из бархата для следователя по особо важным делам Главной военной прокуратура – это перебор. Видимо, для кино требовалось создать яркий сочный образ и был выбран наряд, который напоминает концертное платье из гардероба Любови Орловой».

Возможно, благодаря тому, что костюмер вдохновлялся образами яркой современницы, наряды получились соответствующие периоду на 100%. Причем были учтены даже такие, казалось бы, мелочи, как длина юбки.

«По прямому фасону, естественной линии талии, едва подчеркнутый тонким поясом, читаются 40-е годы. Длина юбки соответствует вечернему комплекту, потому что для дневных выходов шили наряды гораздо короче. Вообще более короткая длина юбки – отличительная примета 40-х, ведь в предыдущие 30-е и даже последующие 50-е носили юбки длиннее.

Туфли с ремешками – это тоже ретро история, соответствующая гардеробу Любови Орловой в 40-е».

Второй комплект Климовой представляет собой военную форму. Здесь все четко, ровно и правильно. Хотя особых восторгов не вызывает, ведь эта одежда для комфорта и выживания. К моде она не имеет никакого отношения.

«Форма защитного цвета максимально соответствует периоду Великой Отечественной Войны, потому что яркий костюм, который способен выделить девушку, привлечет ненужное внимание».

Прообразом Светланы Ивановой стала Валентина Серова

Несмотря на то, что сериалы «По законам военного времени» и «МУР-МУР» выходят на разных телеканалах, искусствовед уловил и во втором – дух советской актрисы. На этот раз Валентины Серовой, кинообразы которой очень напоминают наряды Светланы Ивановой.

«Этот образ возвращает нас в воспоминания об актрисах военного времени. Они, как и героиня Ивановой, носили платья с гороховым принтом и украшали себя расшитыми кружевными белыми воротничками. Эти элементы костюма напоминают наряды еще одной советской кинодивы Валентины Серовой».

Однако в этом образе историк моды нашел незначительный недочет. Все дело в шляпе…

«Если уж придираться, то головной убор для Александры слишком тяжеловесный, с учетом того, что действие разворачивается в летний сезон. Светлая или соломенная шляпка были бы уместнее».

В отличие от героини Екатерины Климовой, которая не выделяется на фронте, персонаж Светланы Ивановой служит Родине вдали от боевых действий, поэтому мы и наблюдаем такую разницу в цветах форм.

«Главная героиня носит синюю гимнастерку с воротником стойкой на двух пуговицах. По погонам я вижу три звезды, которые подтверждают звание капитана милиции. Синий берет в это время практиковался».

Наряды главных героинь в проектах «По законам военного времени» и «МУР-МУР» полностью соответствую исторической реальности. Есть мелкие недочеты, утрированные для реальной жизни, но именно они помогли сделать образы актрис более яркими и привлекающими внимание. А ведь именного этого мы и ждем от кино.

Справка Teleprogramma.pro

Григорий Катаев – историк моды, искусствовед. Григорий окончил СПбГУ (история искусств) и СПбГУПТД (теория дизайна костюма).

Эксперт является коллекционером винтажных украшений, консультантом ювелирных брендов, fashion-эксперт ТРК и СМИ, лектором и преподавателем истории костюма и моды.

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