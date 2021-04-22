А говорили, последняя: Рудова в секси-платье блеснула сумкой Bottega Veneta, как у Бородиной

Наталья Рудова снимается в кино и является одной из столичных модниц. Актриса обладает яркой внешностью и стройной фигурой. Свои достоинства она привыкла подчеркивать с помощью нарядов. Ей по душе легкие платья, сарафаны, шорты и другие женственные вещи. Поклонники удивляются тому, что их любимица еще не замужем, так как выглядит она всегда безупречно и восхищает взоры мужчин. При этом блондинка живет одна в квартире и регулярно балует себя дорогостоящими обновками.

На днях Наталья побывала на вечеринке у Кристины Асмус, которая отмечала свое 33-летие. На празднике собралось множество знаменитостей, включая Алексея Чадова, Александра Петрова и других. Актриса решила облачиться в элегантный наряд. Она предстала в черном силуэтном платье и массивных ботинках. Рудова накинула на плечи пиджак зеленого цвета и дополнила лук изумрудной сумкой Bottega Veneta. Примечательно, что точно такую же купила Ксения Бородина.

«Я плохая девочка», — написала актриса.

Ранее теледива утверждала, что ей повезло найти этот эксклюзивный аксессуар: выпуск таких сумочек был ограничен. Однако Ксения стала далеко не единственной обладательницей модной новинки. Точно такая же сумочка есть и в гардеробе Рудовой.

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