Настя Каменских в мини-платье канареечного цвета и с рюкзаком Moschino отметилась на отдыхе

Настя Каменских является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Одно время она часто приезжала в Россию. Однако после того, как дуэт с Потапом распался и она начала строить сольную карьеру, девушка предпочитает покорять новые страны. Брюнетка даже выучила испанский язык. Она регулярно путешествует и следит за трендами. Артистка придерживается женственных образов, но при этом не забывает добавлять изюминку.

Если на красных дорожках Настю можно увидеть в вечерних платьях в пол, то в обычной жизни она носит шорты, топы и часто отдает предпочтение стилю спорт-шик. Однако есть в ее гардеробе и современные романтичные луки. Так, на днях певица решила показать наряд, в котором встретила Потапа, когда отдыхала в Мексике. Девушка была облачена в мини-платье канареечного цвета или оттенка гоголь-моголя, которое сочетала с ботинками и шляпой с прямыми полями. За ее плечами был рюкзак Moschino с изображением медвежонка.

Примечательно, что ранее историк моды Александр Васильев назвал самый модный цвет весны. Он отметил, что желтый и все его оттенки актуальны в этом сезоне.

«Я безумно скучала по Леше. Мы не виделись с момента начала моего путешествия и почти не созванивались из-за перебоев интернета. Леша был занят работой, а я — перезагрузкой. <…>И в один день он делает сюрприз и приезжает ко мне!» — поделилась звезда.

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