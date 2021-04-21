Весенний монохром: Оксана Федорова в песочном костюме оверсайз предстала на публике

Фотомодель отправилась в музей космонавтики, где прошел онлайн-турнир по самбо. Однако она успела попозировать на улице в своем новом образе.

Оксана Федорова в 43 года может похвастаться не только успешной карьерой, но и красотой. Несмотря на то что титул «Мисс Вселенная» она получила почти 20 лет назад, девушка до сих пор обладает стройной фигурой и выглядит молодо. Она часто организовывает разные мероприятия и балы. При этом победительницу конкурсов красоты приглашают в качестве судьи на турниры в разных сферах. Благодаря своему стилю, фотомодель всегда становится украшением любого мероприятия.

Недавно Оксана в элегантном черном наряде побывала на Международной премии «РБ». Она выглядела презентабельно. При этом образ дополняли яркие туфли. Но и в менее торжественной обстановке брюнетка умеет выглядеть стильно. 21 апреля она отправилась на ВДНХ, чтобы побывать на онлайн-турнире по самбо. Федорова направилась в Музей космонавтики. На этот раз она облачилась в костюм оверсайз песочного цвета.

Девушка отдала предпочтение монохромному образу, который в моде второй сезон. Жакет «с мужского плеча» скрыл изъяны фигуры, а расклешенные брюки в пол вытянули силуэт. Более того, оверсайз стилисты по-прежнему называют трендовым. Алсу, Ольга Бузова, Анна Нетребко отдают предпочтение такому фасону.

В ярком образе Оксана сидела среди членов жюри на турнире. Она смогла выделиться. Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие одарили ее комплиментами. К слову, все оттенки желтого актуальны этой весной. «Какая яркая», «Леди в любом наряде», «Этот жакет скрывает ваши формы», «Моду на пиджаки «с мужского плеча» пора завершать», «Какая красавица», «На вас сразу падает взгляд», — стали писать пользователи Сети.

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