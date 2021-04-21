Total Black: Семенович в эффектном мини-платье блеснула стройной фигурой на премьере

В Москве прошла премьера комедии «Любовь и монстры», главные роли в которой сыграли Кирилл Кяро, Роман Курцын, Вячеслав Манучаров. Показала свои актерские способности и Анна Семенович.

На закрытом показе она появилась в черном наряде, который дополнила желтым клатчем. Лук артистки состоял из мини-платья, ботфортов и пиджака из экокожи. Волосы она оставила распущенными, сделав легкие локоны.

Широкому зрителю показ картины будет доступен с 22 апреля во всех кинотеатрах. Фильм повествует о полицейском Юре Скворцове, который, прихватив с собой чемодан выпивки, приезжает на отдых в Болгарию, где встречает не только свою любовь, но и древних кровожадных монстров.

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