«Освежает и молодит»: Бабкина в брюках-трубах появилась в Большом театре

На днях Надежда Бабкина посетила Большой театр, где проходила опера Верди «Дон Карлос» с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Для выхода в свет 71-летняя артистка выбрала наряд в стиле casual. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анжелика Галустян отметила, что у Надежды очень актуальный и свежий образ.

«Красная матроска — принт, который особенно актуален будет в этом году. Двубортный пиджак свободного кроя, широкие брюки-трубы, которые стройнят Надежду, и белая актуальная обувь — кроссовки. Все очень гармонично, стильно, освежает и молодит ее», — сказала Галустян.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.